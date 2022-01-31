У потрійній автотрощі на Прикарпатті загинув 24-річний водій BMW: його авто спалахнуло після зіткнення

У потрійній автотрощі на Прикарпатті загинув 24-річний водій BMW: його авто спалахнуло після зіткнення

Рятувальникам довелося деблокували тіло водія з охолпеного вогнем авто.

Сьогодні, 31 січня, о 8:30 у селі Стримба Івано-Франківської області сталась смертельна ДТП на дорозі "Мукачево-Львів-Івано-Франківськ". Внаслідок ДТП одна людина загинула, ще дві постраждали.

Про це повідомила пресслужба поліції області.

"На прямій ділянці дороги водій автомобіля BMW-3 виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter T5. Після цього BMW зіткнувся із другим зустрічним автомобілем також марки Volkswagen Transporter Т5. У подальшому автомобіль BMW відкинуло у кювет, де він загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу і деблокували тіло водія з транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

УДСНС в Івано-Франківській області

Внаслідок ДТП 24-річний водій цього автомобіля, мешканець Коломийщини, загинув на місці події. 24-річного керманича мікроавтобуса, з яким перше зіткнувся BMW, доправили до лікарні, а іншого 21-річного водія мікроавтобуса оглянули на місці події, від госпіталізації чоловік відмовився.

Двоє водіїв мікроавтобуса є мешканцями Івано-Франківщини. Пасажирів у трьох транспортних засобах не було.

ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

ДТП з автобусом: двоє пасажирів перебувають у тяжкому стані

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