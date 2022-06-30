У потягах "Укрзалізниці" зʼявиться супутниковий інтернет від Starlink: стали відомі терміни

У потягах "Укрзалізниці" зʼявиться супутниковий інтернет від Starlink: стали відомі терміни

У потягах "Укрзалізниці" до кінця 2022 року зʼявиться супутниковий інтернет від Starlink.

"Укрзалізниця" вже протестувала пілотний проєкт встановлення Starlink у поїздах.

Про це в інтерв'ю Liga.Tech заявив голова Держспецзвʼязку Юрій Щиголь.

За його словами, після тестування українські фахівці звʼязалися із технічними спеціалістами Starlink та показали їм, як це працює.

"Навіть вони здивувалися, що ми змогли так застосувати Starlink. За технічними характеристиками він не повинен працювати на таких швидкостях. Але працює і надає послуги", - заявив голова Держспецзв'язку.

Слід зазначити, що за останні 4 місяці Україна отримала від різних країн, компаній та організацій близько 12 тис терміналів Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска.

Нагадаємо, компанія Starlink Ukraine отримала ліцензію оператора і незабаром зможе розпочати свою роботу в Україні.

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