У потязі “Київ - Варшава” верхня полиця ледь не прибила пасажирку: реакція "Укрзалізниці”

У соцмережах припустили, що падіння полиці нібито сталося через “загублений болтик”.

Під час руху потяга сполученням "Київ — Варшава" верхня полиця у вагоні раптово обвалилася, ледь не травмувавши пасажирку, яка була внизу.

Інформація про цей інцидент з’явилася у соцмережах увечері в суботу, 7 грудня.

За словами очевидців, коли пасажирка потяга намагалася зайняти своє місце на верхній полиці, вона з гуркотом обвалилася. На щастя, її сусідка з нижньої полиці встигла відскочити, тож обійшлося без наслідків для життя чи здоров’я.

У коментарі в соцмережах припустили, що падіння полиці нібито сталося через “загублений болтик”.

У потязі "Київ - Варшава" обвалилася верхня полиця / Фото: із соцмереж

У неділю, 8 грудня, в “Укрзалізниці" прокоментували цей випадок, пояснивши, що насправді усі полиці справні, але для їх розкладання варто звертатися до провідника.

“Вагони типу "ріц" мають дуже своєрідні системи кріплення на двох кронштейнах. Саме тому ми розмістили в цих купе лагідне нагадування звертатись до провідника для розкладання цих поличок. Адже сила гравітації зрештою неодмінно перемагає "воно й так норм!" - йдеться у поясненні компанії-перевізника.

Падіння полиці, як стверджують в “Укрзалізниці”, сталося через те, що один з кронштейнів “залишився сиротливо незакріпленим”.

“Нашому провідникові знадобилося приблизно 4 секунди, щоби провести майстерклас із синхронного закріплення кронштейнів. Фентезі про загублений болтик цікаве, але наші фахівці з ремонту ще не придумали, навіщо в цій конструкції болтик", - додали в компанії.

Нагадаємо, раніше у вагоні потягу "Черкаси – Івано-Франківськ" побились п'яні члени воєнізованої охорони "Укрзалізниці". Побитих та п’яних охоронців помітили пасажири та зафільмували.

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