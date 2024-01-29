"У повітрі дме мільярдами": Мережу збурили слова Зеленського про соцдопомогу біженцям, яка має надходити до бюджету України

Мережу сколихнула заява президента України Володимира Зеленського про те, що було б краще, якби європейська соцдопомога для біженців приходила в бюджет України.

ТСН.ua розбирався, що ж запропонував Зеленський, та зібрав реакцію користувачів соцмереж.

Що сказав Зеленський

Про фінансову євродопомогу

Президент Володимир Зеленський виступає за те, щоб фінансова допомога від інших країн для українських біженців надходила до бюджету держави, після чого Україна сама б розподіляла ці гроші між людьми. Про це він сказав у інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

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Журналістка у розмові із Зеленським звернула увагу, що тільки до Німеччини з України виїхали близько 200 тис. чоловіків призовного віку. Вона запитала, чи не слід німецькому уряду подумати про скорочення соцдопомоги таким чоловікам, аби заощадженими грошима підтримувати Україну.

"Якщо уряд хоче допомагати українцям, то є такий момент − наприклад, якась людина виїхала і перебуває закордоном, і отримує підтримку від Німеччини. І ми дякуємо за те, що ви підтримуєте наших громадян. Але буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші залежно, де перебуває ця людина", – висловив свою позицію Зеленський.

Про українські гроші – у Європі

Зеленський зазначив, що на сьогодні частина українських грошей залишилась у Європі, адже їх вивозили туди люди, які тікали з дому від війни. Потім Європа почала підтримувати Україну на своїй території, і всі гроші, які йшли на підтримку українців, залишались закордоном в економіці тієї чи тієї держави.

"Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Немає в мене ніяких питань (до цього − ред.). Просто хотів би, щоб ми звернули на це увагу. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей", − пояснив президент.

Він також сказав, що рішення щодо підтримки українців – це особисте рішення німців і їхньої держави.

До слова, станом на кінець жовтня 2023 року тимчасовий притулок у Європейському Союзі отримали 4,24 млн біженців з України.

Реакція соцмереж

Макроекономіст, головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар

Михайло Кухар переконаний, що Володимир Зеленський може зробити фатальну помилку, і щоб її уникнути, "потрібно до людей ставитися, як до людей…".

"Як я вже неодноразово повторював, не робити фатальних помилок, не приймати закони, котрі збурювали б широкі верстви суспільства дуже просто: потрібно поставити себе на місце тих, кого стосується закон і задати собі питання: цей закон розширює права та свободи людей? Робить їх життя простішим? Спрощує бюрократичні перепони у спілкуванні з державою, з податковою?

Чи навпаки: звужує права та свободи, ускладнює бюрократичні процедури спілкування з державою, породжує важкоздійсненні норми та правила, наражаючи на небезпеку масового порушення та ухиляння від дії нових законів чи правил?

Не робити фатальні помилки насправді дуже просто: потрібно до людей ставитися, як до людей…"

Фінансовий аналітик, керівник аналітичної контент-групи у Forex Club Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин переконаний, що перераховувати можно тільки пряму фінансову допомогу, все інше нереально.

"Не увляю собі такої міжурядової угоди, де фінансова допомога на біженців перераховується в країну, звідки ці біженці прибули.

Перераховувати можно тільки пряму фінансову допомогу, все інше нереально.

Не знаю такої історичної аналогії де допомога перераховується не в середені країни використання. А ось навпаки – винагорода біженцям, щоб вони з'їхали, досить популярна.

Для України, це важель для зниження внутрішніх виплат та відповідно економії бюджету (де мова йде про подвійну допомогу – й за кордоном, й в Україні), це можливий важель для маніпуляцій для повернення людей в Україну, це ще фінансовий інтерес від розміщення коштів на своїх рахунках, та можливих операцій з ними. Чи просто комісій на транзакції".

Журналіст Владислав Бовсуновський

Владислав Бовсуновський порівняв заяву Зеленського про біженців зі схемами гоголівського Чічікова. І додав, що у повітрі "дме мільярдами".

"Заява Зеленського про біженців та схеми Чічікова (Гоголь) - що спільного?

Відомий літературний герой Гоголя придумав схему збагачення на записах про людей в реєстрі. Суть наступна. Для заселення нинішньої Херсонщини в часи царської Росії, виділялись субсидії на панів відповідно до кількості кріпаків. Ідея полягала в тому, що для економії коштів перепис кріпаків проводився раз на 10 років, а допомогу відповідно до кількості людей надавали відразу. Тобто, скупивши реєстрові записи, можна було отримати землю, заявити, що всі кріпаки померли, а землю продати.

Теза Зеленського про те, що варто передати кошти на утримання людей в небезпечних для них місцях його підлеглим, дуже схожа. Адже країни ЄС вже виступають основними донорами державного бюджету, а тут ще й можуть на людей виділяти - подушно. Оскільки війна, смертність велика. Реєстри знаходяться під контролем абсолютної влади Зеленського. Робити переписи складно. Ну, ви зрозуміли - в повітрі дме мільярдами".

Народна депутатка, представниця "Європейської солідарності" в Комітеті нацбезпеки Ірина Фріз

Ірина Фріз переконана, якщо влада хоче повернути людей назад в Україну, то в першу чергу потрібно створити умови для життя, мотиваційні чинники, заохочування, а не продукувати відношення до українців, як до кріпаків

"Пропозиція президента Зеленського щодо надходження іноземних коштів, які є допомогою українським біженцям, до державного бюджету – є хибною ідеєю його оточення, яка дискредитує не лише його, а й державу та украінців в цілому. Ця заява є відлунням скандальної нещодавньоі репліки від радника ОП щодо припинення виплати біженцям з метою їх спонукання до повернення з-за кордону.

Всім відомий факт, що мільйони українців змушені були покинути свої домівки та поїхати за кордон. В когось не залишилось житла, роботи, хтось не бачить можливості для існування в Україні під час воєнного стану.

Основна частина біженців – це жінки з дітьми та люди похилого віку. Частина з них виїжджали з окупованих Маріуполя, Херсону, Бахмута та інших міст. Деякі з цих міст були захоплені в перші дні повномасштабного вторгнення, інші зруйновані в наслідок звірст росіян.

Ідея президента - не логічна та нереалістична. Партнери не розуміють такі заяви, а біженці, особливо, ті хто втратив усе на окупованих територіях або під час обстрілів, бачать, що державі байдуже на їхні проблеми.

З технічної точки зору - мова йде про бажання влади взяти "в обіг" ще один напрямок грошових коштів наших партнерів, який має цільове спрямування – підтримки українських біженців за кордоном. На тлі періодичних питань з боку партнерів щодо цільового використання фінансової допомоги Україні, така ідея є алогічною. Адже, гроші на підтримку нашим біженцям надають країни перебування згідно іх реєстрових данних і, фактично, ці гроші залишаються в цих державах.

Кількість легальних біженців за кордоном відображено як в загальних відомостях міжнародних інституцій, так і в базах Державної прикордонної служби, а отже немає жодних проблем врегулювати питання з уникнення подвійного виділення допомоги всередині країни через верифікацію інформації з ДПСУ та Мінсоцу.

Тому, якби була політична воля для наведення ладу всередині кабміну, то маніпулятивне питання виплат взагалі б не піднімались. А так, маємо чіткий , хибний за змістом меседж від глави держави, який сто відсотків підвищить градус антиукраїнськіх настроїв платників податків в наших партнерів. В такому сценарії зацікавлена країна-агресор, адже він спрямований на руйнування єдності та солідарності підтримки Украіни та украінців.

Якщо влада хоче повернути людей назад в Україну, то в першу чергу потрібно створити умови для життя, мотиваційні чинники, заохочування, а не продукувати відношення до українців, як до кріпаків".

Що передувало

Раніше радник керівника Офісу президента України і колишній нардеп Сергій Лещенко заявив, що європейським країнам краще зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони повернулися додому.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЄС подовжив тимчасовий захист для біженців з України: що це означає?

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