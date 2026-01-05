- Дата публікації
У повітрі до 10 бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі ракетні пуски
У ніч проти 5 січня у повітря піднялися стратегічні бомбардувальники РФ Ту-95МС і Ту-160, у разі бойових вильотів можливі ракетні пуски під ранок.
Росія підняла у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. За даними моніторингових каналів, літаки вилетіли з аеродромів на Далекому Сході, зокрема з аеродрому «Українка». Також не виключається приєднання бортів з аеродрому Оленья.
Загалом у повітрі може перебувати до 10 літаків типу «Ту». У разі, якщо виліт є бойовим, вихід бомбардувальників на пускові рубежі очікується орієнтовно між 05:00 та 05:30.
За оцінками моніторів, можливі пуски крилатих ракет можуть відбутися у проміжку з 05:00 до 06:00. У разі пусків ракети можуть з’явитися у повітряному просторі України приблизно з 06:00 до 07:00.
Інформація щодо кількості бортів та ймовірних цілей наразі уточнюється. Моніторингові канали закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.