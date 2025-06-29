У повітрі в Дрогобичі зафіксували перевищення небезпечних речовин - деталі від ОДА

Дрогобич

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У Львівській області, після нічного обстрілу Дрогобича, зафіксовано підвищення рівня забруднення повітря. Хоч загрози життю немає, мешканців просять залишатися вдома та уникати фізичних навантажень.

Про це повідомив голова Львівської обласної військової державної адміністрації Максим Козицький у Telegram.

Унаслідок інциденту фахівці Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» провели лабораторні дослідження атмосферного повітря. За їхніми результатами, виявлено незначне перевищення таких небезпечних речовин, як діоксид азоту, сірчистий ангідрид і оксид вуглецю.

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При цьому посадовець наголосив: життю мешканців міста нічого не загрожує. Водночас громадянам, особливо тим, хто має хронічні захворювання дихальної або серцево-судинної системи, рекомендовано дотримуватися кількох простих правил, щоб уникнути неприємних наслідків для здоров’я:

по можливості залишатися у приміщеннях;

щільно зачинити вікна й двері, утриматися від провітрювання;

за необхідності виходу на вулицю — використовувати захисні засоби: звичайну маску, респіратор або зволожену марлеву пов’язку;

пити багато рідини;

уникати фізичних навантажень;

провести вологе прибирання у приміщенні.

Максим Козицький запевнив, що ситуація перебуває під контролем, а всі служби діють оперативно та злагоджено. Влада й надалі інформуватиме громадян про стан навколишнього середовища та будь-які зміни, що можуть вплинути на безпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія вночі 29 червня здійснила масштабний ракетно-дроновий удар по Львівській, Полтавській, Черкаській областях, а також у Миколаєві та Запоріжжі. Внаслідок атаки були значні руйнування.

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