У повітрі Києва впродовж тижня фіксували підвищений вміст шкідливих речовин: де саме їх виявили

У повітрі Києва впродовж тижня фіксували підвищений вміст шкідливих речовин: де саме їх виявили

У Києві минулого тижня впродовж 6 днів фіксували в повітрі підвищений вміст діоксиду азоту, формальдегіду та завислих речовин.

Спостереження проводили від 16 по 21 травня 2022 року.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень на стаціонарних постах обсерваторії, в повітрі Києва було зафіксоване перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

завислих речовин – у 1,0-1,2 рази на площах Бессарабській та Перемоги, проспекті Перемоги, вулиці Каунаській;

– у 1,0-1,2 рази на площах Бессарабській та Перемоги, проспекті Перемоги, вулиці Каунаській; діоксиду азоту – у 6,1 рази на площі Перемоги; у 4,2-5,3 рази на проспектах Перемоги та Оболонському, вулицях Попудренка, Каунаській та Інженера Бородіна; у 3,2-3,9 рази на площах Бессарабській та Деміївській, у районі Гідропарку, бульварі Лесі Українки, вулицях Академіка Стражеска, Довженка та Семена Скляренка, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику), де перевищень не спостерігалось;

– у 6,1 рази на площі Перемоги; у 4,2-5,3 рази на проспектах Перемоги та Оболонському, вулицях Попудренка, Каунаській та Інженера Бородіна; у 3,2-3,9 рази на площах Бессарабській та Деміївській, у районі Гідропарку, бульварі Лесі Українки, вулицях Академіка Стражеска, Довженка та Семена Скляренка, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику), де перевищень не спостерігалось; формальдегіду – у 5,4-5,7 рази на вулицях Довженка та Попудренка; у 3,1-3,7 рази на площах Перемоги та Деміївській, вулиці Скляренка; у 1,1-2,8 рази на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, у районі Гідропарку, проспектах Перемоги, Оболонському та Науки, вулицях Каунаській та Академіка Стражеска.

Загалом на 16 стаціонарних постах обсерваторії з 16 по 21 травня 2022 року було відібрано та проаналізовано 1612 проб атмосферного повітря.

"Порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення оксидом вуглецю знизився; завислими речовинами, діоксидом азоту та формальдегідом – підвищився. Вміст діоксиду сірки не змінився", - підсумували в обсерваторії.

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