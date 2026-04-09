У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху
Ворог робить чимало випробувань.
У ніч проти 9 квітня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.
Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про:
Група БпЛА на Сумщині в районі Тростянця - у напрямку Полтавщини
Пуски КАБ на Запорізьку/Дніпропетровську область
Декілька ударних БпЛА з Чорного моря, поблизу Затоки - у напрямку Білгород-Дністровського
Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини
Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.
Ми раніше інформували, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.