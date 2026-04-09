ТСН у соціальних мережах

У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Ворог робить чимало випробувань.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 9 квітня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про:

  • Група БпЛА на Сумщині в районі Тростянця - у  напрямку Полтавщини

  • Пуски КАБ на Запорізьку/Дніпропетровську область

  • Декілька ударних БпЛА з Чорного моря, поблизу Затоки - у напрямку Білгород-Дністровського

  • Група ворожих БпЛА на Запоріжжі в напрямку Дніпропетровщини

Раніше повідомлялося, що російська армія завдала удару по селищу Балабине у Запорізькому районі, внаслідок чого загинула людина.

Ми раніше інформували, що у Харківській області в ніч проти 8 квітня пролунала серія вибухів на тлі атаки ворожих ударних безпілотників.

