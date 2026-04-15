У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Ворог робить чимало випробувань.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 квітня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали повідомили про:

  • Групи БпЛА - курсом на Кременчук.

  • Харківщина: БпЛА - курсом на Златопіль.

  • БпЛА з акваторії Чорного моря - у напрямку півдня Одещини.

  • БпЛА - курсом на Ізмаїл.

  • Група БпЛА - у напрямку Дніпра.

  • Нові групи БпЛА із Херсонщини - курсом на Миколаївщину.

  • Група БпЛА - у напрямку Черкас.

Нагадаємо, раніше Росія атакувала дронами багатоповерхівку в Харкові. Було пошкоджено останні поверхи будівлі, зафіксовано невелике задимлення. Внаслідок обстрілу травми отримала одна жінка. Вона має гостру реакцією на стрес.

