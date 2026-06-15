У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 15 червня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Реактивні БпЛА наближаються до Києва з півночі;

Ударні БпЛА у напрямку Броварів зі сходу.

Групи ударних БпЛА на Кривий Ріг з півдня;

Ударні БпЛа на Первомайськ (Миколаївщина).

Реактивні БпЛА повз Макарів (Київщина) у напрямку Житомирщини;

Декілька груп ударних БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

Ще реактивні БпЛА в р-ні. н.п. Димер у напрямку Чорнобиля.

~70 БПЛА в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті!

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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