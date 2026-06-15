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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Укрaїнa
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У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 15 червня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

  • Реактивні БпЛА наближаються до Києва з півночі;

  • Ударні БпЛА у напрямку Броварів зі сходу.

  • Групи ударних БпЛА на Кривий Ріг з півдня;

  • Ударні БпЛа на Первомайськ (Миколаївщина).

  • Реактивні БпЛА повз Макарів (Київщина) у напрямку Житомирщини;

  • Декілька груп ударних БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.

  • Ще реактивні БпЛА в р-ні. н.п. Димер у напрямку Чорнобиля.

  • ~70 БПЛА в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті!

Загроза ракетних ударів

Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.

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