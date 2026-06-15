- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху
Росіяни продовжують звичну тактику: атакують українські міста безпілотниками.
У ніч проти 15 червня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.
Реактивні БпЛА наближаються до Києва з півночі;
Ударні БпЛА у напрямку Броварів зі сходу.
Групи ударних БпЛА на Кривий Ріг з півдня;
Ударні БпЛа на Первомайськ (Миколаївщина).
Реактивні БпЛА повз Макарів (Київщина) у напрямку Житомирщини;
Декілька груп ударних БпЛА повз Бровари у напрямку Києва.
Ще реактивні БпЛА в р-ні. н.п. Димер у напрямку Чорнобиля.
~70 БПЛА в повітряному просторі України. Перебувайте в укритті!
Загроза ракетних ударів
Нагадаємо, 12 червня Повітряні сили звернулися із серйозним попередженням, що РФ може запустити «Орешнік». У вечірньому зверненні того ж дня президент України Володимир Зеленський попередив про новий масований обстріл. Він закликав громадян «і сьогодні, і наступні дні» бути особливо уважними до сигналів повітряної тривоги, бо Росія готує черговий удар.