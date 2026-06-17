У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено траєкторію руху

Дрон / © ТСН.ua

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У ніч проти 17 червня 2025 року чимало ворожих безпілотників додають клопоту і не дають спати українцям.

Дніпропетровщина: БпЛА в районі Павлограда, Синельникового, Славгорода та на північному заході від Нікополя.

Запорізька область: БпЛА на півночі від Вільнянська, курс - західний/південно-західний.

Група БпЛА на/повз Солоне північно-східним курсом (м.Дніпро/м.Кам'янське).

Нагадаємо, Росія у ніч проти 15 червня здійснила одну з наймасштабніших атак на столицю за останній час. Наслідки ударів та падіння уламків зафіксовані фактично по всьому місту. Загинуло п’ятеро людей, ще майже 40 дістали поранення.

Внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції. Крім того, пошкоджено «Мистецький арсенал» і кіностудію ім. О Довженка.

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