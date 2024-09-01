У повітрі знову кружляють безпілотники: перебувайте в укриттях

Ворог знову запустив дрони.
Повітряні Сили ЗСУ попередили про групу безпілотників на півдні країни.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
- "Шахеди" з Херсонщини курсом на Миколаївщину та Дніпропетровщину, в напрямку Кривого Рогу
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Харківська область - спостерігається активізація розвідувальних БпЛА! Працює ППО.
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Нова група з Запорізької на Херсонську.
Через це в деяких областях України оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, Росія у суботу, 31 серпня, атакувала Київ дронами. Силам ППО вдалося збити всі ворожі БПЛА, які летіли на столицю.
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