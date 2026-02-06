У Повітряних силах ЗСУ планують кадрові зміни: Зеленський розповів подробиці

Володимир Зеленський / © Associated Press

У підрозділах Повітряних сил ЗСУ в низці областей відбудуться кадрові зміни. Головною метою рішень є зміцнення малої ППО та підвищення ефективності протидії російським ударним безпілотникам.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За словами глави держави, компонент малої протиповітряної оборони має працювати значно результативніше, щоб не допускати існуючих проблем. Президент зазначив, що наразі ситуація із захистом неба на різних напрямках є неоднаковою.

«На частині напрямків рубежі захисту побудовані краще, на частині напрямків треба ще попрацювати, і значно попрацювати. Важливо, що міністр оборони України займається цією тематикою, командувач Повітряних сил отримав додаткові доручення», — зауважив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Сили оборони мають достатньо ресурсів та досвіду для ефективної протидії БпЛА, проте ці напрацювання необхідно впроваджувати системно по всій країні.

«Все те, що працює реально на тому чи іншому напрямку, на тому чи іншому рівні, повинно застосовуватись усюди, де результатів поки що менше. І кожен день має значення. Всі рішення повинні впроваджуватись максимально оперативно», — зауважив президент.

За його словами, наразі посиленням протидії дронам спільно займаються Міністерство оборони та командування Повітряних сил. Головне завдання — зробити так, щоб успішні кейси знищення «Шахедів» стали стандартом для всіх підрозділів, незалежно від регіону їхнього базування.

Раніше повідомлялося, у Збройних силах України створили нове командування. Йдеться про напрям безпілотних систем ППО.

Полковник Євгеній Хлєбніков очолив командування «малої» ППО для оперативного захисту українського неба від дронів.

Раніше повідомлялося, що Канада передасть Україні партії авіаційних ракет AIM. Ця зброя стане критичним підсиленням системи ППО для перехоплення ворожих крилатих ракет. Окрім постачання ракет, країни домовилися про спільне виробництво дронів і будівництво захищених підземних центрів для підготовки військових.

Також повідомлялося, що російські військові почали застосовувати нову хитру тактику під час атак дронами «Шахед» по українських військових об’єктах. Ворог використовує рельєф місцевості та ручне керування.