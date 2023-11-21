У Повітряних силах назвали загрози з боку РФ і пояснили тактику ворога

Слід розуміти, що небезпека нікуди не поділася.

Російські війська будуть постійно застосовувати різні види озброєння, як і відбувається зараз. Вони не можуть все використати і залишитися ні з чим.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Загрози цілком реальні

За його словами, останнім часом Росія в основному застосовує "шахеди" та інші види безпілотників, а також КАБи, балістичні та авіаційні ракети.

"Живемо в такий час, на жаль... Загрози реальні, "Кинджали" реальні на тих МіГ-31", – стверджує Ігнат.

Він нагадав, що зараз можливості у РФ по виробництву ракет сягають приблизно 100 штук на місяць.

Раніше Юрій Ігнат розповів, які західні системи будуть в основі української ППО.

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