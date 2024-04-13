У Повітряних силах оцінили ефективність лазерної зброї, яку можуть передати Україні

Системи ППО дуже необхідні для боротьби з ракетами, дронами, які противник запускає по нашій території.

Наразі йдеться про можливість надання Україні лазерної зброї. Звісно, нам знадобилися б будь-які системи, у тому числі експериментальні. Втім наразі говорити про те, на скільки вони ефективні, складно.

Про це сказав речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

Поки достеменно невідомо, чи обговорювало це наше вище військово-політичне керівництво. Речник наголошує: деталі щодо використання нового озброєння потрібно тримати в таємниці.

"Ця інформація досить чутлива, краще нехай вона залишиться фахівцям для обговорення за закритими дверима", – резюмував Євлаш.

Нагадаємо, Британія може передати Україні лазерний комплекс DragonFire, який призначений для збиття ворожих ракет і безпілотників з дуже високою точністю.

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