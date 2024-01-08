У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет

Триває чергова неспокійна ніч для українців.
Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).
Інформацію, які раніше повідомили моніторингові канали, підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.
Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.
Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30.
"У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зауважують Повітряні Сили ЗСУ.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.
Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних.
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