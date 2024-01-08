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У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет

Ілюстративне фото. Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30 / Фото: Associated Press

Триває чергова неспокійна ніч для українців.

Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

Інформацію, які раніше повідомили моніторингові канали, підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах. 

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30.

"У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зауважують Повітряні Сили ЗСУ. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95

Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних. 

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