У Повітряних Силах попередили про орієнтовний час виходу ворожих літаків на рубіж пуску крилатих ракет

Зафіксовано виліт 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).

Інформацію, які раніше повідомили моніторингові канали, підтвердили у Повітряних Силах ЗСУ.

Про це йдеться у повідомленні у соціальних мережах.

Орієнтовний час виходу літаків на рубіж пуску крилатих ракет - 05.00-05.30.

"У разі ракетної загрози та пусків ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - зауважують Повітряні Сили ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що моніторингові канали зафіксували зліт ворожих Ту-95.

Якщо оголосять повітряну тривогу, негайно прямуйте до укриттів. Потурбуйтеся про безпеку своїх рідних.

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