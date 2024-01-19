У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики для кількох областей

Загроза стосується Харківської та Донецької областей.
В ніч проти 19 січня Повітряні сили повідомили про загрозу обстрілу балістичним озброєнням для Харківської та Донецької областей.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.
"Харківська, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по житловому будинку в Куп'янську.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники нещадно обстрілюють Херсон, за добу двоє загиблих і семеро поранених.
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