У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики для кількох областей

В ніч проти 19 січня Повітряні сили повідомили про загрозу обстрілу балістичним озброєнням для Харківської та Донецької областей.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Повітряних сил.

"Харківська, Донецька області – загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили по житловому будинку в Куп'янську.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники нещадно обстрілюють Херсон, за добу двоє загиблих і семеро поранених.

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