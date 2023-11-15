У Повітряних силах пояснили, чому ЗСУ почали частіше збивати російські літаки

Українські захисники останнім часом збивають дедалі більше російських літаків, як от Су-25. Це вдається завдяки досвіду, інноваціям й розвідці.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Ключове – це професійність наших бійців

За словами речника ПС, локація не є критично важливою. Головну роль у досягненні результату відіграють досвід і вміння людей вводити ворога в оману, робити засідки тощо. Так, Су-25 – найчастіші цілі, які збиваються – це літаки, які летять на надзвичайно малих висотах, вони здійснюють удари на підступах ще до лінії бойового зіткнення.

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"Якщо Силам оборони вдається вполювати цих "пташок" десь за допомогою переносних зенітно-ракетних комплексів чи іншими засобами, то це вже, власне, те, що дається завдяки серйозному досвіду, можливо, якимось інноваціям, розвідці. Механізовані бригади, десантно-штурмові бригади, всі підрозділи, які є безпосередньо на лінії зіткнення, прямо на нулі-нулі самому – от їм і вдається знищувати ворожу авіацію там, де вони того не очікують", – підсумував речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Нагадаємо, у вівторок, 14 листопада, українські бійці ліквідували черговий ворожий літак. Знешкоджено російський Су-25.

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