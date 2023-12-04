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У Повітряних силах пояснили постійні атаки РФ дронами на одну з областей

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У Повітряних силах пояснили постійні атаки РФ дронами на одну з областей

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат

Під атаку ворога потрапляють оперативні аеродроми.

Російські окупанти продовжують здійснювати атаки на України. Зокрема, все частіше під удар ворога потрапляє Хмельниччина, а саме Старокостянтинів.

Причину таких ударів пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю РБК-Україна.

Ігнат пояснює, що там знаходиться аеродром базування наших літаків тактичної авіації.

"Відповідно, це становить для росіян інтерес. У нас є десятки оперативних аеродромів, але чомусь саме цей цікавить ворога найбільше", - розповів Ігнат.

РФ продовжує атакувати Україну

На сьогодні Росія накопичила 870 ракет різних типів – це менше, ніж торік. Водночас росіяни здатні виробляти та отримувати від Ірану більше дронів, ніж раніше.

Окупаційна армія Росії вдень 3 грудня вдарила по Центральному району Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, є поранені. 

У ГУР кажуть, що нинішня зима буде важкою, як і минулорічна. Адже ракетні атаки Російської Федерації не припиняються. Під ударом перебуває цивільна інфраструктура, а також економічний потенціал України. 

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Дата публікації
Перегляди
1422
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