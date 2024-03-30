У Повітряних силах пояснили, як Україна може протидіяти новим бомбам РФ

Зокрема, для цього потрібно більше ППО західного зразка.

Українські сили можуть протидіяти новим російським боєприпасам УМПБ Д-30.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, найефективнішим способом буде знищення носія бомби, тобто літак чи пускову установку.

"Протидія цим бомбам є. Але, звісно, потрібно працювати з носієм. Це буде найбільш дієво у цій ситуації", - сказав речник.

Євлаш додав, що після так званого нещодавнього "Сушкопаду" ворог боїться підлітати ближче, але загроза залишається.

"Для того, аби ефективно протистояти таким загрозам, нам треба розміщувати більше ППО західного зразка. На жаль, їх ми поки що не можемо виробляти на нашій території", - зазначив Євлаш.

Нагадаємо, армія РФ 27 березня вперше вдарила по Харкову модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.

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