У Повітряних силах пояснили "затишшя" росіян між масованими і потужними ударами

Армія агресорки Росії у перерві між масованими обстрілами займається плануваннями ударів, а також накопиченням засобів ураження. Росіяни не можуть проводити постійно масовані удари.

Про це речник Повітряних сил Ілля Євлаш повідомив в ефірі телемарафону.

"Саме зараз ми бачимо таке тимчасове затишшя. Однак час від часу ми бачимо і поодинокі атаки. Як сьогодні було три безпілотники типу "Шахед". Тому ми моніторимо разом із партнерами ситуацію 24/7", - додав він.

Він наголошує, що ці безпілотники - досить недешева зброя. Окупанти після своїх атак останніми днями аналізує інформацію про застосування попередніх засобів вогневого ураження.

"Вони проводять аналіз, розвідку, виявляють шляхи та маршрути, де вони застосовували, де розташовані наші ППО, радіолокаційні станції", - розповів Євлаш.

Наразі на бойовому чергуванні вздовж кордонів, під час пусків, військові також фіксують активність ворожої авіації - розвідувальних літаків росіян. Вони мають на озброєні й інші засоби ураження. Наприклад, протирадіолокаційні ракети.

Як повідомлялося, минулої ночі РФ атакувала Україну дронами. Окупанти запустили лише три "Шахеди". Тоді як вночі 31 березня окупанти вчинили комбіновану атаку: запустили 14 ракет і 11 БпЛА.

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