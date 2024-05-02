У Повітряних силах пояснили заяву про літаки F-16 після Великодня

У Повітряних силах уточнили свою заяву про те, що бойові літаки F-16 з'являться в небі України "після Великодня".

Повітряні сили ЗСУ пояснили, що не можуть називати точних термінів появи в Україні літаків F-16, тому заява про те, що вони будуть на озброєнні ЗСУ вже "після Пасхи", є лише умовною.

Про це сказав речник ПС Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ми всі чекаємо, щоб якнайшвидше з'явилися у повітряному просторі України літаки F-16. Однак, ми не можемо розголошувати точну інформацію, коли саме вони з'являться. Так, уже в публічному просторі є низка інформацій, що нібито в червні. Однак ми чекаємо вже безпосередньо офіційно, коли вони зайдуть, і лише тоді ми зможемо повідомити, що ці літаки вже є на озброєнні ЗСУ. Наразі ми всі чекаємо, нам треба запастись терпінням. Ми всі розраховуємо на ці багатоцільові літаки", - сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, раніше ведучий "Новини Live" запитав у Євлаша, чи є якісь орієнтири, коли приблизно F-16 почнуть працювати на українській території. "Так, є – після Пасхи", – відповів з усмішкою речник ПС.

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