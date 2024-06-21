У Повітряних силах прокоментували ймовірне застосування ФАБ-300 росіянами

З'явилася інформація про те, що росіяни застосували по Україні ФАБ-3000. Якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ПС ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ми бачили це відео, однак остаточно можна буде про це говорити лише тоді, коли офіційно вдасться зібрати уламки і хоча б ознайомитися з місцем. По відео досить сказати складно, тому необхідно трошки зачекати, поки вдасться дослідити це місце і з упевненістю повідомити, який саме це був тип боєприпасу", – каже Євлаш.

Росіяни найчастіше використовують ФАБ-250 і ФАБ-500, додає він, переробляють їх під уніфікований новий плануючий боєприпас.

"Однак ФАБ-3000 - досить рідкісний випадок, і ймовірно, якщо експертиза це підтвердить, це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", – резюмували у Повітряних силах.

Нагадаємо, окупанти вперше атакували Україну надважкою бомбою ФАБ-3000. На Липці Харківської області скинули тритонну М-54 з керованим модулем планування та корекції.

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