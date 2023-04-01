У Повітряних силах розповіли, чим РФ обстрілює Запоріжжя та в чому криється небезпека

Російські окупаційні війська часто обстрілюють місто Запоріжжя зброєю, яка летить зблизька. Зокрема, це реактивні системи залпового вогню та ракети С-300.

Про це у телемарафоні розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Запоріжжя зазвичай обстрілюють тим, що летить не здалеку. Нещодавно в Запоріжжя прилітали "Урагани". Це та проблема, з якою часто стикаються наші прифронтові регіони. Так само, як крилаті авіаційні бомби - нова загроза на сьогоднішній день", - наголосив представник ЗСУ.

За його словами, високоточні та далекобійні ракети Х-101 та "Калібр" дуже дорогі. Вони в Росії у дефіциті. Саме тому окупанти використовують, зокрема, С-300, РСЗВ та керовані авіаційні бомби - і нові півторатонні, і старі радянські ФАБи. Їх, каже Ігнат, обладнують крилами і GPS-навігацією для наведення.

"Запитання у тому, скільки їх вони можуть модернізувати до такого варіанту, як керована авіаційна бомба. Тоді вони становлять більшу загрозу. Війна на виснаження. Вони будуть робити все для того, щоб цих засобів було більше", - наголосив речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, вдень 31 березня у Запоріжжі пролунав вибух. Сталося це під час повітряної тривоги. Керівник офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що "приліт" стався у Комунарському районі міста. Згодом у ДСНС повідомили, що двоє людей зазнали легких поранень.

У ніч проти 31 березня Запоріжжі також лунали вибухи. Під час обстрілу сіл Запорізького району окупанти застосували РСЗВ типу "Смерч". Інфраструктурний об'єкт у місті Запоріжжя атаковано двома ракетами С-300.

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