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У Повітряних силах розповіли, чому росіянам важко вполювати українські винищувачі

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Повітряних силах розповіли, чому росіянам важко вполювати українські винищувачі

Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили працюють за принципом розосередження, тому росіянам важко вполювати українські літаки.

Україна навчилася добре захищати свої військові аеродроми, тому росіянам дуже важко вполювати українські літаки.

Про це в етері телемарафону заявив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Він зазначив, що на аеродромах збудовані спеціальні споруди, в яких зберігаються літаки, також Повітряні сили працюють за принципом розосередження, тому літаки не зберігають на одному аеродромі.

Як приклад, Олещук навів нещодавні удари РФ по аеродрому у Старокостянтинові Хмельницької області.

"На даний момент аеродром боєготовий, літаки, які були на аеродромі, збережені та продовжують виконання завдань", - заявив командувач ПС.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Українські пілоти, інженери та техніки вже розпочали навчання на літаках F-16.

Крім того, ми раніше інформували, що Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen.

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Дата публікації
Перегляди
365
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