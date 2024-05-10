У Повітряних силах розповіли у чому підступність і небезпека ударів по Харкову

Складно визначити тип озброєння, яким окупанти б'ють по Харкову. Зокрема, це стосується обстрілу 8 травня, коли вибухи в місті пролунали до оголошення тривоги.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Харків розташований дуже близько до кордону з РФ. Дуже мало залишається часу для виявлення та знешкодження повітряних загроз", - розповів він.

З його слів, росіяни б’ють по місту зенітними ракетними комплексами С-300. Їх ворог використовує як артилерію, так і великого радіусу дії. Євлаш наголошує, що окупанти приховують свої комплекси, аби непомітно вдарити по Харкову.

"Повітряні сили використовують всі засоби, обмінюються інформацією з нашими партнерами стосовно розвідки. На жаль, інколи противник може проводити підступні удари. Наразі встановлюється тип. Наші партнери з Науково-дослідницького центру мають встановити офіційно, що саме була це за зброя і лише тоді напевне можна буде сказати", - пояснив Євлаш.

Нагадаємо, The Times пише, що росіяни змінили тактику ударів по Харкову. Зокрема, вони продовжують атакувати безпілотниками Харків, який розташований лише за кілька десятків кілометрів від російського кордону.

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