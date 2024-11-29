У Повітряних силах розповіли, як довго "Шахеди" можуть кружляти над Україною

Є випадки, коли "Шахеди" літали над Україною цілу добу.

Путінська армія атакує мирні міста України "Шахедами" майже кожного дня. Також у них значно збільшилася тривалість польоту.

Про це розповів начальник відділу зв’язків з громадськістю Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш

"Особисто я бачив понад 24 години. Він кружляв, над різними заказниками, заповідниками. На нього там довго полювали, але з рештою все ж таки збили. Але тривати це може досить довго. - 24 години? - Ну десь так", – зазначив Євлаш.

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Він також закликав громадян не намагатись самостійно ліквідувати ударні безпілотники та не наближатися до них у разі виявлення.

Нагадаємо, Україна за допомогою засобів радіоелектронної боротьби може підмінювати координати у російських дронах "Шахед" і скеровує їх назад до РФ та Білорусі.

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