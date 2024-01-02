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У Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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У Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

Ворог продовжує атакувати Україну / Фото: ТСН.ua

Ворог випустив цілу низку дронів у бік українських областей.

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

2. Групи БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс західний.

3. БпЛА на межі Вінницької/Київської/Черкаської областей, курс західний.

4. БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської області, курс західний.

5. БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний/північно-західний.

"Основна частина ударних БпЛА знаходиться в Кіровоградській області, курсом на захід", - йдеться у повідомленні. 

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