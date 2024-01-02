У Повітряних Силах розповіли, яким областям загрожують безпілотники

Повітряні Сили ЗСУ попереджають про рух ударних БпЛА:

1. Декілька груп БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний.

2. Групи БпЛА в Новоукраїнському районі Кіровоградської області, курс західний.

3. БпЛА на межі Вінницької/Київської/Черкаської областей, курс західний.

4. БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської області, курс західний.

5. БпЛА в південній частині Полтавщини, курс західний/північно-західний.

Також читайте Повітряна тривога охопила половину України: загроза удару ворожих безпілотників

"Основна частина ударних БпЛА знаходиться в Кіровоградській області, курсом на захід", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.