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У Повітряних Силах ЗСУ попередили, яким областям загрожує небезпека від балістики та ворожих безпілотників

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
29к
Час на прочитання
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У Повітряних Силах ЗСУ попередили, яким областям загрожує небезпека від балістики та ворожих безпілотників

Україну атакували ворожі повітряні цілі / Фото: ТСН.ua

Триває чергова неспокійна ніч в Україні.

Ракета небезпека! Харківська, Донецька, Луганська області –  балістика!

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. 

"Пуски ракет з району т.о. Токмака!", - йдеться у повідомленні.

Тим часом моніторингові канали повідомляють про пуски С-300 з окупованих територій Запорізької області. 

Також Повітряні Сили ЗСУ попередили, що над Донеччиною –  БпЛА Shahed.

Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.

Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу

Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи

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Дата публікації
Перегляди
29к
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