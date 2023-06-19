У Повітряних Силах ЗСУ попередили, яким областям загрожує небезпека від балістики та ворожих безпілотників

Триває чергова неспокійна ніч в Україні.
Ракета небезпека! Харківська, Донецька, Луганська області – балістика!
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.
"Пуски ракет з району т.о. Токмака!", - йдеться у повідомленні.
Тим часом моніторингові канали повідомляють про пуски С-300 з окупованих територій Запорізької області.
Також Повітряні Сили ЗСУ попередили, що над Донеччиною – БпЛА Shahed.
Нагадаємо, що раніше в Одесі прозвучали вибухи.
Також у кількох українських областях оголосили повітряну тривогу.
Нагадаємо, що, згідно з повідомленням ЗМІ, у Херсоні пролунали вибухи.
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