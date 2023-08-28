У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

У більшості українських областей пролунав відбій повітряної тривоги.

Тривога у ніч проти 28 серпня 2023 року лунала 43 хвилини.

Проте Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Відповідно, у Херсонській області оголошена повітряна тривога.

До того ж повітряна тривога лунає у Донецькій області.

Пізніше повітряна тривога охопила Дніпропетровську область, а в Кривому Розі пролунали потужні вибухи.

Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області працювало ППО.

Також у РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви.