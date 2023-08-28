Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
909
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

Фото ілюстративне. Ворожа авіація стала активною / Фото: Associated Press

Триває тривожна ніч для українців.

У більшості українських областей пролунав відбій повітряної тривоги. 

Тривога у ніч проти 28 серпня 2023 року лунала 43 хвилини. 

Проте Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.

Відповідно, у Херсонській області оголошена повітряна тривога. 

До того ж повітряна тривога лунає у Донецькій області. 

Пізніше повітряна тривога охопила Дніпропетровську область, а в Кривому Розі пролунали потужні вибухи. 

Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області працювало ППО

Також у РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
909
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація