У Повітряних Силах ЗСУ заявили про активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку

Триває тривожна ніч для українців.
У більшості українських областей пролунав відбій повітряної тривоги.
Тривога у ніч проти 28 серпня 2023 року лунала 43 хвилини.
Проте Повітряні Сили ЗСУ попередили, що у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Відповідно, у Херсонській області оголошена повітряна тривога.
До того ж повітряна тривога лунає у Донецькій області.
Пізніше повітряна тривога охопила Дніпропетровську область, а в Кривому Розі пролунали потужні вибухи.
Нагадаємо, що раніше у Дніпропетровській області працювало ППО.
Також у РФ заявили про збиття безпілотника "київського режиму" на підльоті до Москви.
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