У повітряному просторі України перебуває близько 55 ворожих дронів - моніторингові канали

У ніч проти 29 серпня ворог запустив у повітряний простір України близько 50 дронів.

Про це інформують моніторингові канали.

Також у Повітряних Силах ЗСУ уточнили напрямок руху ударних безпілотників:

1. БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.

2. БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Харківщину.

3. БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.

4. БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.

5. БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.

6. БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.

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Нагадаємо, 27 серпня президент Володимир Зеленський зробиву про можливість збиття російських ракет над заходом України. Для цього, за його словами, Польщі потрібна підтримка з боку інших країн НАТО.

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