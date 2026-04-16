ТСН у соціальних мережах

У поїзді "Івано-Франківськ — Черкаси" народилася дитина

Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу.

У поїзді народився хлопчик

У поїзді народився хлопчик / © "Укрзалізниця"

Сьогодні, 16 квітня, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Поїзд зробив зупинку у Фастові, де родину прийняли парамедики.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«Після попередження очільника поїзда за 3 хвилини на пероні родину очікувала команда парамедиків, яка прийняла з 12-го вагона родину з маленьким пасажиром», — йдеться у повідомленні.

«Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу», — додали у відомстві.

Стан мами та дитини задовільний.

Раніше повідомлялося, що у жінки почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а «дитина просто з’явився нізвідки».

Дата публікації
Кількість переглядів
323
