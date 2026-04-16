- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 323
- Час на прочитання
- 1 хв
У поїзді "Івано-Франківськ — Черкаси" народилася дитина
Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу.
Сьогодні, 16 квітня, у потязі №44 з Івано-Франківська до Черкас народився хлопчик. Поїзд зробив зупинку у Фастові, де родину прийняли парамедики.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
«Після попередження очільника поїзда за 3 хвилини на пероні родину очікувала команда парамедиків, яка прийняла з 12-го вагона родину з маленьким пасажиром», — йдеться у повідомленні.
«Хлопчик народився перед самим прибуттям до Фастова. Поїзна бригада разом із пасажирами надавала необхідну домедичну допомогу», — додали у відомстві.
Стан мами та дитини задовільний.
Раніше повідомлялося, що у жінки почалися пологи, коли її госпіталізували з підозрою на апендицит. Вона стверджує, що не мала жодних ознак вагітності, а «дитина просто з’явився нізвідки».