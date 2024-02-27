У пожежі на Донеччині загинула трирічна дитина, ще дві – у лікарні: деталі трагедії (фото)

Під час гасіння в одній із кімнат будівлі вогнеборці виявили тіло 3-річної дитини.

У Донецькій області в пожежі загинула трирічна дитина, ще 2 маленькі дівчинки постраждали.

Про це передає ДСНС України.

Трагічний інцидент стався у приватній садибі у селищі Шабельківка Краматорського району.

Коли рятувальники прибули на місце події, горіла зсередини літня кухня, спостерігалося сильне задимлення.

Пожежа в Донецькій області

Під час гасіння в одній із кімнат будівлі вогнеборці виявили тіло 3-річної дитини. На пожежі також постраждали ще дві дівчинки 9 й 10 років (2015 р.н. та 2013 р.н). Діти госпіталізовані до опікового відділення Краматорської лікарні. Їхній стан – середньої важкості.

Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі через пожежу загинули жінка та троє дітей.

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