У поліції заявили, що протест далекобійників проти закону про мобілізацію вже закінчується

За наявними даними, там "лишилося близько 15 автомобілів".

Далекобійники у перший день дії змін до закону про мобілізацію почали акцію протесту на трасі Київ-Одеса, яка вже завершується.

Також читайте У ЦНАПі не оновлюються дані військовозобовʼязаного: що робити в такому випадку

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Національної поліції Олена Бережна.

"Акція вже відбулась, вона пройшла мирно. Водії стояли обабіч дороги, здебільшого на території Кіровоградської області. Рух транспорту не було перекрито, шляхи були проїзні. Акція вже завершується", - сказала Бережна.

Вона додала, що за наявними даними, там "лишилося близько 15 автомобілів".

Бережна заявила, що під час проведення акції протесту не допущено жодних порушень громадського порядку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 18 травня, далекобійники влаштували мирну акцію протесту та перекрили трасу "Київ-Одеса".

Крім того, ми раніше інформували, що Міноборони почало тестувати електронну чергу до ТЦК.

Читайте також: