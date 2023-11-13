У Представництві президента відреагували на скандал із Фаріон через студента із Криму – що їй загрожує

Представниця президента в Криму Таміла Ташева заявила, що "буде вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності" мовознавицю Ірину Фаріон, яка публічно опублікувала лист студента з окупованого Криму на її підтримку.

Про це вона написала у Facebook.

Таміла Ташева заявила, що викладати назагал повідомлення від людини, яка пише з тимчасово окупованої території, – "це ницість, і злочин".

"Я щодня спілкуюсь з такими громадянами з Криму, ми в Представництві Президента України в Автономній Республіці Крим здійснюємо системний моніторинг так званих "судів" над нашими громадянами, які своїми діями "дискредитують" Збройні сили країни агресора. Зараз ми знаємо про щонайменше 535 таких "дискредитацій". Але мені ніколи б і в голову не прийшло виставити в публічний простір особисту переписку, наражаючи людину на небезпеку. Як Представник Президента України в АР Крим буду вчиняти дії, щоб притягнути до відповідальності за означені дії дану громадянку", - заявила Ташева.

Нагадаємо, Фаріон опублікувала лист від студента у Севастополі Максима Глібова, у якому він написав, що чекає на ЗСУ в рідній Керчі та Севастополі. До Максима навідалась ФСБ та змусила перепросити на камеру (фото, відео).

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