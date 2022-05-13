У Придністров’ї стоїть 15 тис. військових, але ми їх не дуже боїмося — Зеленський

У Придністров’ї стоїть 15 тис. військових, але ми їх не дуже боїмося — Зеленський

Росія цілком ймовірно може наступити з Придністров'я, однак це не становить для України великої загрози.

Наразі в ПМР перебуває близько 15 тисяч військових, з яких "вміють воювати" лише 3 тисячі.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю для Rai 1.

"Що стосується людей, ми розуміємо, що може бути угруповання до 15 тисяч, але воно не дуже готове. Оскільки у них немає кордону з Російською Федерацією, вони можуть отримати підкріплення тільки з неба. Ця частина угруповання, якщо вона піде, ми їх не дуже боїмося. Тому що з 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч осіб, наскільки ми знаємо. Це може бути викликом, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - зазначив Зеленський.

За його словами, з Придністров'я цілком ймовірний наступ на Україну, адже там наразі 100% військових контролює Російська Федерація.

Нагадаємо, російські окупанти привели у повну бойову готовність армію в невизнаному Придністров'ї.

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