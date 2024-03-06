У прифронтовому Харкові двоє чоловіків отримали повістки і ухилились від мобілізації: чи покарали їх

На суді чоловіки провину визнали.
У Харкові до 3 років позбавлення волі засудили двох чоловіків, які отримали повістки, проте ухилились від мобілізації. На суді вони заявили про небажання служити в армії.
Про це йдеться у вироках харківських судів, пише ТСН.ua.
У Харкові письмово відмовився від мобілізації
За даними Київського районного суду міста Харкова, 21 червня підсудному дали повістку, проте він ухилився від мобілізації, не прийшовши до ТЦК. 8 серпня 2023 року чоловік у військкоматі написав письмову заяву про відмову від мобілізації.
На суді чоловік провину визнав та підтвердив матеріали справи.
"Суд зазначає, що з урахуванням ситуації, яка наразі склалася в країні збройною агресією РФ та конституційним обов`язком кожного громадянина по захисту Батьківщини, вчинений підсудним умисний нетяжкий злочин представляє значну суспільну небезпечність, тому у разі звільнення останнього від відбування призначеного покарання з випробуванням створе в очах громадян та суспільства в цілому негативне враження безладдя та безкарності, тим паче під час введеного на всій території України воєнного стану та мобілізації", - йдеться у вироку суду.
Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та засудили до 3 років позбавлення волі.
Інший житель Харкова ухилився, бо "боїться воювати"
У вироку Орджонікідзевського районного суду м. Харкова (назва суду недекомунізована - ред.) йдеться про ще одного засудженого через ухилення від мобілізації.
За даними суду, житель Харкова у травні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до мобілізації. 14 вересня він отримав повістку, проте ухилився від призову по мобілізації.
На суді він заявив, що до 2008 року він проживав у Росії, де і проходив строкову військову службу. У травні він отримав повістку та прийшов до ТЦК, де ВЛК визнала його придатним до мобілізації. Згодом отримав повістку, проте ухилився, бо "боїться воювати".
"Обвинувачений протягом тривалого (п`яти місяців) часу, який пройшов з моменту вчинення ним інкримінованого злочину до даного судового засідання не здійснив жодної дії, направленої на виправлення кримінальним правопорушенням ситуації, а його слова про щире каяття є формальними і не наповненими змісту", - йдеться у матеріалах суду.
Суд визнав його винним та засудив до 3 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Міноборони назвали "трагедією" ситуацію з особами призовного віку.
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