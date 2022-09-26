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У прифронтовому Слов'янську пам'ятник Леніну продали за 700 тисяч

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У прифронтовому Слов'янську пам'ятник Леніну продали за 700 тисяч

Фото: Вадим Лях

Отримані кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

У Слов'янську Донецької області продали пам'ятник Володимиру Леніну.

Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на комунальному АТП, продано за 747 тис. 446 грн", — написав Лях.

За його словами, отримані кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

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Нагадаємо, що на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну, який стояв біля навчального закладу (фото).

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