У прифронтовому Слов'янську пам'ятник Леніну продали за 700 тисяч

Отримані кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
У Слов'янську Донецької області продали пам'ятник Володимиру Леніну.
Про це повідомив голова міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.
"Ленін, гуд бай! Здійснилося! Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який тривалий час припадав пилом на комунальному АТП, продано за 747 тис. 446 грн", — написав Лях.
За його словами, отримані кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.
Нагадаємо, що на Полтавщині знесли останній пам'ятник Леніну, який стояв біля навчального закладу (фото).
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