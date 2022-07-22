У прикордонній з Росією області в річці виявили труп свині: вона хворіла на африканську чуму

Держпродспоживслужба підтвердила діагноз загиблої на Сумщині тварини, оголошено карантин і визначено 7-кілометрову зону нагляду.

Жителька села Зазірки Сумської області виявила у річці, що протікає через населений пункт, труп свині та повідомила про знахідку обласне управління Дерспоживслужби.

Про це повідомили у четвер, 21 липня, в Кролевецькій міській раді.

Результати проведених аналізів підтвердили діагноз загиблої тварини - африканська чума.

На засіданні Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Конотопській районній державній адміністрації затверджено план заходів з ліквідації та недопущення розповсюдження цієї небезпечної хвороби.

Комісією оголошено карантин і визначено 7 кілометрову зону нагляду від епізоотичного осередку - в селах Новоселиця, Воргол, Ярославець, мисливських угіддя Кролевецької районної ради УТМР, ДП "Кролевецький агроліс".

Місцевою владою вжито заходи жорсткого контролю за ввезенням м’яса свинини. На блокпостах обов’язково буде перевірятись наявність відповідних документів.

Нагадаємо, раніше у селі Івано-Благодатне Кропивницького району зафіксували спалах африканської чуми свиней.

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