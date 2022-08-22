У "Приватбанку" можуть заблокувати рахунки мешканців з окупованих територій: що сталося

"ПриватБанк" може почати блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області. Користувачів просять оновити дані про місце проживання.
Якщо не ідентифікувати себе, у банку попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.
Про це заявила віцепрем’єрка- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
За її словами, додатково у людей просять копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО. В окремих випадках потрібно прибути до відділення.
"Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного застосунку "Приват24" або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію щодо адреси проживання і додати документ, який підтверджує місце проживання", - заявила Верещук.
Вона наголосила, що Мінреінтеграції вже звернулося до НБУ з проханням з'ясувати ситуацію.
"Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок. Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими", - додала Верещук.
Так, у разі реєстрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу і отримання подібних повідомлень від "ПриватБанку", необхідно звернутися:
- на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 - для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);
- до громадської організації "Донбас СОС".
Консультації надаються через телефонну "гарячу лінію" 0800 309 110; застосунок Viber +380935006918; електронну пошту: dsos.help@gmail.com; сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ); онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).
Консультації надаються у будні від 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.
Нагадаємо, у Херсоні більше не працює жоден український банк, останні три відділення розграбували.
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