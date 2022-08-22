У "Приватбанку" можуть заблокувати рахунки мешканців з окупованих територій: що сталося

"ПриватБанк" може почати блокувати рахунки переселенців з Донецької та Луганської області. Користувачів просять оновити дані про місце проживання.

Якщо не ідентифікувати себе, у банку попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок.

Про це заявила віцепрем’єрка- міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

За її словами, додатково у людей просять копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО. В окремих випадках потрібно прибути до відділення.

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"Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізацію персональних даних. За допомогою мобільного застосунку "Приват24" або на сайті фінустанови клієнтам треба оновити інформацію щодо адреси проживання і додати документ, який підтверджує місце проживання", - заявила Верещук.

Вона наголосила, що Мінреінтеграції вже звернулося до НБУ з проханням з'ясувати ситуацію.

"Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок. Подібні вимоги банку та блокування рахунків є неприпустимими", - додала Верещук.

Так, у разі реєстрації на тимчасово окупованих територіях Донбасу і отримання подібних повідомлень від "ПриватБанку", необхідно звернутися:

на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548, а також +38 (096) 078 84 33 - для осіб, які знаходяться на ТОТ (через WhatsApp, Telegram, Viber);

до громадської організації "Донбас СОС".

Консультації надаються через телефонну "гарячу лінію" 0800 309 110; застосунок Viber +380935006918; електронну пошту: dsos.help@gmail.com; сторінку у Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ); онлайн-приймальню (https://bit.ly/3gzndVI).

Консультації надаються у будні від 9:00 до 21:00, в суботу з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо, у Херсоні більше не працює жоден український банк, останні три відділення розграбували.

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