У ПриватБанку попередили користивачів про можливі проблеми з картками: яка причина

ПриватБанк попередив клієнтів про можливі проблеми у роботі з картками у ніч на 19 березня..

Про це йдеться у преслужбі банку.

Зазначимо, що дане попередження опубліковане в "Приват24 для бізнесу".

"Шановні клієнти, ми робимо ПриватБанк кращим, комфортнішим та ще технологічнішим, тому запланували технічні роботи: У період з 00:05 до 03:05 19.03.2023 можливі труднощі щодо роботи з картками", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на вихідні: суботу, 18 березня, а також неділю, 19 березня. Курс долара не змінився. Євро злосло на 14 коп. Злотий підвищився на 1 коп.

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