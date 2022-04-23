У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: усі сервіси установи можуть працювати з затримками

У ПриватБанку 23 квітня сталася аварійна ситуація з каналами зв'язку.
Протягом усього дня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
Про це йдеться у Телеграм-каналі речника фінустанови.
"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, угруповання хакерів Anonymous отримало доступ до даних стратегічної структури в Росії. Цього разу йдеться про крупного виробника гідравлічного інструменту, що спеціалізується в нафтогазовій, енергетичній та будівній промисловості.
Читайте також: