У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: усі сервіси установи можуть працювати з затримками

У ПриватБанку сталася аварійна ситуація: усі сервіси установи можуть працювати з затримками

У ПриватБанку 23 квітня сталася аварійна ситуація з каналами зв'язку.

Протягом усього дня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

Про це йдеться у Телеграм-каналі речника фінустанови.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, угруповання хакерів Anonymous отримало доступ до даних стратегічної структури в Росії. Цього разу йдеться про крупного виробника гідравлічного інструменту, що спеціалізується в нафтогазовій, енергетичній та будівній промисловості.

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