У "ПриватБанку" стався масштабний збій: сайт і застосунок не працюють

У "ПриватБанку" стався масштабний збій: сайт і застосунок не працюють

У "ПриватБанку" наголошують, що жодної загрози для коштів вкладників немає.

У роботі "ПриватБанку" стався масштабний збій. Українці скаржаться, що сайт і застосунок банку вже протягом кількох годин не працюють через технічні проблеми.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО кажуть, що "ПриватБанк" зазнав масованої DdоS-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.).

Користувачі застосунку Приват24 повідомляють про проблеми з платежами та загалом з роботою додатку. Дехто зовсім не може ввійти до Приват24, в інших не відображаються баланс і останні транзакції.

Водночас, у "ПриватБанку" наголошують, що жодної загрози для коштів вкладників немає. Кібератака стосується виключно додатку Приват24. Решта фінансових операцій виконуються у нормальному режимі.

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