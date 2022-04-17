У приватному будинку на Волині стався вибух газу: чоловіка з опіками госпіталізували

Причини вибуху наразі невідомі.
В селі Горішні Шерівці Волинської області стався вибух газу в приватному будинку. В результаті чого, чоловік 60 років отримав опіки та нині перебуває в лікарні, а будинок зазнав значних руйнувань.
Про це повідомили у пресслужбі АТ "Чернівцігаз".
"Вчора ввечері,16 квітня, на аварійно-диспетчерську службу 104 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в с. Горішні Шерівці", - йдеться у повідомленні.
Для вивчення причин вибуху, управління Держпраці у Чернівецькій області створить спеціальну комісію.
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