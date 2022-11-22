У приватному будинку в Одеській області знайшли трьох мертвих чоловіків

Пожежники виявили в будинку тіла трьох чоловіків віком 53 та 55 років. Особу третього встановлюють.

У місті Роздільна Одеської області в приватному будинку на вулиці Південній знайшли трьох мертвих чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

"21.11. 2022р. о 20:40 надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку. По прибуттю рятувальниками встановлено загорання даху одноповерхового приватного житлового будинку. Під час проведення розвідки в будинку виявлені тіла 3-х осіб (чоловіки): 1969 та 1967 років народження, особа третього загиблого встановлюється", - йдеться у повідомленні.

О 22:10 вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 м. кв. Внаслідок пожежі знищено покриття та перекриття будинку. Що стало причиною займання - встановлюють фахівці.

"На місці надавали допомогу рідним загиблих психологи ДСНС. Від ДСНС залучались 3 одиниці техніки та 12 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Китаї внаслідок пожежі на підприємстві загинули понад 30 людей. Причини займання там досі встановлюють.

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