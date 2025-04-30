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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У прокуратурі розповіли подробиці масованої атаки БпЛА на Харків

Ворог масовано атакував Харків безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Наслідки атаки БпЛА на Харків

Наслідки атаки БпЛА на Харків / © Суспільне

У Прокуратурі Харківської області повідомили, що російські загарбники атакували місто Харків 29 квітня безпілотниками "Герань-2".

Про це заявив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко.

Він заявив, що ворог здійснив чергову атаку на місто Харків у період з 22:00 по 22:30 29 квітня.

Під ударом були Київський, Шевченківський, Слобідський, Салтівський, Немишлянський райони міста.

"Для завдання ударів ворог використав БпЛА типу "Герань-2". Наразі відомо про пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, цивільні автівки та підприємства, також пошкоджені дві міські лікарні", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ввечері вівторка, 29 квітня, ворог атакував Харків ударними дронами. В місті було чутно вибухи.

Ми раніше інформували, що внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові кількість постраждалих зросла до 39 осіб.

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