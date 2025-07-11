У прифронтових регіонах викрили діяльність сучасних работорговців: фото

Прикордонники викрили работорговців / © Держприкордонслужба

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У прифронтових Донецькій та Дніпропетровській областях діяла злочинна група, яка під виглядом надання допомоги забирала у трудове рабство соціально незахищених громадян.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

За сприяння прикордонників правоохоронці встановили, що зловмисники обіцяли людям житло, зарплату та нове життя. Але натомість — вивозили до Одеської області, відбирали документи, залякували і змушували безоплатно працювати.

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© Держприкордонслужба

© Держприкордонслужба

Під час обшуків правоохоронці виявили 16 утримуваних людей, вилучили чорнову бухгалтерію, телефони та автівки.

© Держприкордонслужба

Серед чотирьох підозрюваних — подружня пара.

© Держприкордонслужба

Одного з фігурантів справи вже взяли під варту, інші перебувають під цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, раніше було викрито двох правоохоронців та посадовця одного з територіальних центрів комплектування Одеської області, які за гроші допомагали уникнути мобілізації.

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