У Прилуках авто поліції збило двох людей: загинула дитина (фото)

Фото з місця ДТП за участю поліції у Прилуках / © соцмережі

У Прилуках Чернігівської області 10 грудня поліцейські службовим авто збили двох людей. У результаті аварії загинула дитина і була травмована жінка. Містяни стверджують, що машина їхала без маячків і не подавала звукових сигналів.

Про це повідомили телеграм-канали і поліція Чернігівської області.

Аварія у Прилуках сталася на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола та Садової. Через це було ускладнено рух.

Деталі ДТП у Прилуках

За попередніми даними від правоохоронці, ДТП сталася, коли наряд групи реагування патрульної поліції прямував на виклик службовим авто Mitsubishi Outlander з увімкненими проблисковими маячками. Під час поїздки машина на регульованому пішохідному переході наїхала на двох пішоходів.

Унаслідок аварії загинула дитина, а жінка зазнала травм.

Керівництво Нацполіції ініціювало проведення службового розслідування. Поліцейських відсторонили від служби.

На місце аварії вирушив заступник очільника Нацполіції Сергій Кобець та керівництво Департаменту головної інспекції НПУ. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Розслідуванням ДТП займатиметься Державне бюро розслідувань.

Що кажуть очевидці?

У телеграм-чаті «Прилуки Оперативні» очевидці стверджують, що авто поліції їхало без маячків та без звукового сигналу, і на доказ цього є відео з реєстатора. Ролик вже передали батьку дитини.

«Фура зупинилась пропускати пішоходів, а поліція хотіла обігнати фуру», — пишуть користувачі.

За словами учасників чату, за кермом авто перебувала поліцейська, яка начебто вже неодноразово порушувала правила дорожнього руху у місті.

До слова, раніше у місті Карлівка Полтавської області поліцейський власним авто збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям. Дівчата загинули на місці. Правоохоронець залишив місце ДТП, але невдовзі повернувся. Його затримано.