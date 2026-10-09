У Прилуках виплатять компенсації після ракетного удару: скільки отримають родини загиблих

Прилуки після атаки РФ 7 жовтня / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

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У Прилуках родинам загиблих внаслідок ракетного удару 7 жовтня перекажуть одноразову грошову допомогу з місцевого бюджету. Водночас у місті розгортають роботу з оформлення компенсацій за програмою «єВідновлення» для власників пошкодженого та зруйнованого житла.

Про це повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

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Наслідки ракетного удару по Прилуках

За рішенням виконавчого комітету міської ради на виплати родинам загиблих оперативно виділили кошти з місцевого бюджету. Рідні загиблих дітей отримають по 200 тисяч гривень, а за загиблих дорослих виплачують по 150 тисяч гривень.

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За словами очільника ОВА, платіжки на суму 2,9 мільйона гривень уже проплачені та переказані банківським установам, тож кошти найближчим часом надійдуть на рахунки людей. Наразі триває збір документів для оформлення ще чотирьох пакетів виплат.

Паралельно фахівці допомагають місцевим жителям оформити державні компенсації за пошкоджене майно через програму «єВідновлення».

Прилуки після атаки РФ 7 жовтня / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

«Усього в місті пошкоджено понад 500 квартир і майже 90 приватних будинків. Наші фахівці допоможуть швидко подати необхідні документи для „єВідновлення“ — вони теж сьогодні працювали у Прилуках», — зазначив Чаус.

Він додав, що вже зареєстровано 265 заяв від мешканців, а обстеження пройшли 52 квартири та 43 приватні будинки. Крім того, у Прилуках допомагають із житлом тим, хто втратив домівки. Вісім родин тимчасово поселили в готелі, гуртожитку та орендованих волонтерами квартирах. Зараз посадовці шукають варіанти, як забезпечити їх постійним житлом.

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Прилуки після атаки РФ 7 жовтня / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У міській лікарні під наглядом медиків перебувають 12 постраждалих, які мають складний психологічний стан. Паралельно в місті відновлюють інфраструктуру. Газ повернули майже 16 тисячам абонентів, понад 100 курсантів ДСНС допомагають розбирати завали, а благодійники та міжнародні партнери надають людям безкоштовні гарячі обіди і будівельні матеріали.

Атака РФ на Прилуки 7 жовтня — що відомо

Нагадаємо, Росія повністю зруйнувала будинок родини в Прилуках на Чернігівщині, залишивши на подвір’ї вирву завглибшки 7–8 метрів. Господарі вижили, бо буквально за кілька хвилин до удару встигли сховатися в укритті.

Станом на 8 жовтня відомо про 22 загиблих, серед них — п’ятеро дітей. Ще 54 людини дістали поранення, зокрема семеро дітей.

Також під час розбирання зруйнованої будівлі рятувальники дістали з-під завалів п’ятирічну дівчинку, яка перебувала там від самого ранку. Пошуково-рятувальна операція триває.

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До слова, ТСН.ua зібрав усе, що відомо про російську атаку на Прилуки та її наслідки.

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