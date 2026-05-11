У "ПриватБанку" стався масовий збій: що відомо

ПриватБанк. / © УНІАН

Реклама

У мобільному застосунку «Приват24» стався масовий збій — не можна здійснити жодні операції

Про це інформують користувачі у Мережі.

Наразі застосунок не завантажується. Окрім того, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.

Реклама

Збій у застосунку «Приват24». / © ТСН

Також користувачі банку повідомляють, що гаряча лінія теж не працює. Окрім того, виникають проблеми з веб-версією «Приват24».

Збій у веб-версії «Приват24». / © ТСН

Нагадаємо, 29 квітня у роботі Monobank стався масштабний збій. У користувачів виникли тимчасові проблеми з доступом до застосунку. У компанії підтвердили тимчасові проблеми у роботі. Їх вдалося вирішити менш ніж за пів години.

Новини партнерів