У "ПриватБанку" стався масовий збій: що відомо
Збій у додатку «Приват24» — застосунок і вер-версія не завантажуються.
У мобільному застосунку «Приват24» стався масовий збій — не можна здійснити жодні операції
Про це інформують користувачі у Мережі.
Наразі застосунок не завантажується. Окрім того, не можна здійснити грошові перекази чи скористатися іншими сервісами банку.
Також користувачі банку повідомляють, що гаряча лінія теж не працює. Окрім того, виникають проблеми з веб-версією «Приват24».
Нагадаємо, 29 квітня у роботі Monobank стався масштабний збій. У користувачів виникли тимчасові проблеми з доступом до застосунку. У компанії підтвердили тимчасові проблеми у роботі. Їх вдалося вирішити менш ніж за пів години.